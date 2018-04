Auch nach dem eigenen Show-Aus fiebert er mit! Am Samstag legte DSDS-Halbfinalist Lukas Otte (20) seinen allerletzten Auftritt auf der TV-Bühne hin: Seine Interpretation von Ed Sheerans (27) Megahit "Castle on the Hill" kam bei Juryoberhaupt Dieter Bohlen (64) überhaupt nicht gut an. Auch seine bisher treuen Anhänger konnten sich nicht dazu aufraffen, dem Pfadfinder ihre rettenden Anruferstimmen zu schenken. Dafür wird das ausgeschiedene Goldkehlchen beim Finale nächste Woche selbst das Telefon zücken – und zwar für DIESEN Finalisten!

Nachdem Lukas dem Scheinwerferlicht den Rücken gekehrt hatte, zeigte er sich im anschließenden Promiflash aber dennoch gut gelaunt: Jetzt werde er sich ganz einfach darauf konzentrieren, seine Daumen seinem persönlichen Favoriten zu drücken. Wem die Ehre wohl zuteil wird? "Auf jeden Fall der Janina El Arguioui (30) [...] Sie ist eine Powerfrau und sie hat es verdient", schwärmte er. Die Stagebeauty sei seine beste Freundin aus der Gruppe geworden, sie sei stes herzlich und ehrlich und immer für ihn da gewesen.

"Sie macht den Leuten zu Hause Mut, die jetzt nicht unbedingt diesen Idealen entsprechen, das finde ich ganz, ganz super", äußerte er sich anerkennend zur frisch verlobten Kandidatin. Die zweite im Exit-Bund, Mia Gucek (25), würde den Sieg dagegen ihrem sehr guten Freund und persönlichen Helden Michael Rauscher (20) gönnen.

Instagram / lukasottemusik Lukas Otte und Janine El Arguioui in einer Hotelanlage in Südafrika

Florian Ebener/Getty Images Lukas Otte und Mia Gucek in der 1. Liveshow von DSDS

Florian Ebener/Getty Images Michael Rauscher in der 1. Liveshow von DSDS

