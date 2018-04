2014 turtelte sie noch mit Justin Bieber (24) auf einer Yacht in Ibiza, jetzt ist sie unter der Haube. Shanina Shaik (27) kann man mit Fug und Recht zur Riege der Girls zählen, die einen Angeblich-Flirt mit dem Popstar erfolgreich als Sprungbrett genutzt haben. Zwar lief die Schönheit schon im Jahr 2011 für das Lingerie-Label Victoria's Secret über den Catwalk, der breiten Öffentlichkeit dürfte sie aber erst nach ihrer Liebelei mit dem "Sorry"-Interpreten bekannt geworden sein. Während Justin noch auf der Suche nach der Mrs. Right zu sein scheint, hat Shanina ihre große Liebe mittlerweile gefunden. Dem Mann ihres Herzens hat sie jetzt sogar das Jawort gegeben.

Wie US Weekly berichtet, haben das Topmodel und ihr Plattenteller-Boyfriend DJ Ruckus alias Gregory Andrews dreieinhalb Jahre nach ihrer Verlobung endlich den Schritt zum Traualtar gewagt. Die Zeremonie soll am Samstag in kleinem Kreis auf der Bahamas-Insel Eleuthera stattgefunden haben. Die Gästeliste für die spätere Party habe das Paar mit hochkarätigen Namen gespickt: Lenny Kravitz (53), Evan Ross (29), Ashlee Simpson (33), Paris Hilton (37) und Nadine Leopold (24).

Die Gerüchteküche um eine Hochzeit heizte das Model übrigens selbst an. Nach Postings aus dem Schönheitssalon veröffentlichte Shanina am Samstag einen Schnappschuss von zwei Privatjets in ihrer Instagram-Story, den sie mit einem Braut- und einem Bräutigam-Emoji sowie "Seins und ihrs" betitelte. Ein Hinweis auf die spezielle Anreise zur geheimen Wedding-Location?

Justin Paludipan / Splash News Justin Bieber und Shanina Shaik bei einer Party in Las Vegas im Jahr 2015

Dimitrios Kambouris / Getty Images Shanina Shaik und ihr Liebster DJ Ruckus bei einer Pre-Grammy-Party 2018

Dia Dipasupil / Getty Images Shanina Shaik bei der Vanity Fair Oscar Party 2018

