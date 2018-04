Sie flog am vergangenen Donnerstag zwar bei Germany's next Topmodel raus, das heißt aber noch lange nicht, dass man demnächst nichts mehr von ihr hört. Kandidatin Trixi Giese (18) hat jetzt ihren eigenen YouTube-Channel gegründet und stellt im ersten Video erst mal klar, dass sie ein riesiger Tollpatsch ist: Ihre Haare sind einst in Flammen aufgegangen, weil sie sich über eine Kerze gebeugt hatte! Das Schopffeuer konnte ihr Vater zum Glück schnell löschen. "Ich hab mir meine Haare danach gebürstet und da kamen schwarze Haare raus, aber sonst war’s das", erzählte das Teengirl.



