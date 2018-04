Hochzeitsfreuden bei der Love Island-Moderatorin! Caroline Flack (38) führt seit drei Jahren durch die UK-Version der Kuppelshow und hilft liebeshungrigen Singles bei der Suche nach dem großen Glück unter Palmen. Ihren eigenen Traummann hat der TV-Star bereits gefunden. Nach einer Affäre mit One Direction-Hottie Harry Styles (24) 2012 und zuvor einer Liaison mit Prinz (33) Harry datet sie derzeit Reality-Star Andrew Brady. Den "The Apprentice"-Kandidaten will Caroline jetzt auch ehelichen!

Auf Instagram postete die Beauty am Wochenende ein süßes Pic mit ihrem Schatz und einem dicken Klunker am Finger. "Er hat ihn mir angesteckt und dann ging er nicht mehr ab... also habe ich ja gesagt", schrieb Caroline dazu. Laut The Sun seien die Turteltauben schon seit der vergangenen Woche verlobt und genießen jetzt einen schönen Urlaub zusammen.

Auch die Familien von Caroline und Andrew wüssten bereits Bescheid. Ein Insider verriet dem Blatt, wie happy die Fernsehschönheit jetzt ist: "Caroline ist so verliebt. Andrew behandelt sie wie eine Prinzessin. Sie hat die ganze Zeit ein breites Grinsen, weil sie fühlt, dass sie den Einen gefunden hat. Carolines ganze Familie liebt ihn."

KP Pictures / Splash News Caroline Flack und Andrew Brady in Shorditsh

Anzeige

WENN Harry Styles und Caroline Flack

Anzeige

Supplied by WENN Caroline Flack bei einer "Love Island"-Liveshow

Anzeige

Wusstet ihr, dass Caroline schon die beiden Harrys gedatet hat? Ja, das ist doch bekannt Nein, ganz schön überraschend Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de