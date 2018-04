Es war für sie beide eine aufregende Reise. Sowohl Moderatorin Charlotte Würdig (39) als auch Profitänzer Valentin Lusin (31) wagten sich für die aktuelle Let's Dance-Staffel erstmals aufs TV-Parkett. Vergangenen Freitag fegte das sympathische Duo allerdings zum letzten Mal durchs RTL-Studio. Trotz solider 22 Punkte reichte es nicht für die nächste Show. Jetzt verabschiedete sich Valentin mit einem rührenden Post von seiner Tanzpartnerin.

Auf seinem Instagram-Account teilte der "Let's Dance"-Neuling gleich drei Show-Schnappschüsse mit Charlotte. Zu sehen sind der langsame Walzer aus der ersten Liveshow, der heiße Tango der dritten Sendung und der Jive der vierten Runde. Dazu schreibt der 31-Jährige: "Mit diesen schönen Tanzmomenten möchte ich mich bei Charlotte Würdig für die letzten zwei Monate Let's Dance-Zeit bedanken. Wir haben eine intensive Zeit erlebt und viel zusammen gelacht und geschwitzt. Danke dir dafür, dass du so unkompliziert, so ehrgeizig und so motiviert warst." Charlotte sei eine tolle Persönlichkeit und eine tolle Tänzerin – sie hätten viel voneinander gelernt.

Ein kleiner Trost bleibt für alle Charlotte-Valentin-Fans. Ein allerletztes Mal noch werden die beiden zusammen tanzen. In wenigen Wochen steigt das große Finale, in dem noch einmal alle Tanzpaare aufs Parkett dürfen. Was sagt ihr zu Valentins Post? Stimmt in der Umfrage unter dem Artikel ab.

Andreas Rentz / Getty Images Valentin Lusin und Charlotte Würdig bei "Let's Dance"

Florian Ebener/Getty Images Charlotte Würdig und Valentin Lusin bei "Let's Dance"

Florian Ebener/Getty Images Valentin Lusin und Charlotte Würdig bei "Let's Dance"

