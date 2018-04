Es ist aus und vorbei! Seit beinahe mehr als zehn Jahren war der YouTuber Logan Paul (23) mit seinem Videoblog aktiv. Dabei unterhielt er seine mittlerweile über 17 Millionen Follower jeden Tag mit einem Update aus seinem Leben. Doch diese Zeit hat nun ein Ende für den Blondschopf: Der Kalifornier will fürs Erste keine täglichen Vlogs mehr auf der beliebten Videoplattform posten.

Wie der 23-Jährige am vergangenen Sonntag auf seinem YouTube-Kanal mitteilte, sei er sehr erleichtert, diesen Schritt zu gehen: "Es ist das Ende dieser Welt. Ich habe Tag für Tag jede Menge Vlogs gemacht." Nun wolle der Schauspieler seine Kreativität allerdings anderweitig ausleben. Anstelle der regelmäßigen Clips soll er an einem Podcast arbeiten sowie seine Musiklaufbahn vorantreiben. "Es ist ein erfreulicher Tag. Ehrlich gesagt war ich seit einiger Zeit nicht mehr so froh wie heute", fügte der Amerikaner hinzu.

Auch wenn die Videos des Netzstars viel geklickt werden und sein Kanal viele Abonnenten hat, so stand seine Arbeit auch in der Kritik. Anfang des Jahres sorgte Logan mit Aufnahmen aus dem japanischen "Suicide Forrest" für viel Aufsehen. Damals hatte er ein Suizidopfer gefilmt und die Bilder der Leiche ins Netz gestellt.

Gustavo Caballero / Getty Images Netz-Star Logan Paul

PressPhotoBank / Splash News Logan Paul in Hollywood

Frazer Harrison/Getty Images Logan Paul bei den Teen Choice Awards 2017

