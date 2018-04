Am 19. Mai treten Prinz Harry (33) und seine Meghan Markle (36) endlich vor den Traualtar. Eine Frage stellen sich dabei wahrscheinlich alle Royal- und auch alle Fashion-Fans: Was wird die schöne Braut wohl tragen? Auch die Promis sind schon total gespannt. Im Promiflash-Interview verrät Modeexpertin Miyabi Kawai (44), welchen Look sie sich bei der Schauspielerin vorstellen könnte: "Ich erwarte weniger Spitze, würde mich jetzt überraschen, sondern nur so ein bisschen und ich glaube, es wird eher körperumspielend und kein Tuff-Tuff-Kleid.”



