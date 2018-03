Das wird ein aufwendiges Event. Am 19. Mai steigt endlich die lang ersehnte Hochzeit von Prinz Harry (33) und seiner Meghan Markle (36). Dabei laufen die letzten Vorbereitungen bei den britischen Royals auf Hochtouren und auch in Sachen Brautkleid dürfte es einige Überraschungen geben. Denn die US-Amerikanerin soll für diesen Tag nicht nur eines, sondern gleich zwei Kleider in petto haben.

Wie die britische Zeitschrift Mirror jetzt berichtet, plane die ehemalige Suits-Darstellerin nach der Trauung für die anschließende Feier ein etwas kürzeres und bequemeres Brautkleid anzuziehen. Dieser Outfitwechsel sei eine typisch amerikanische Tradition und würde für die 36-Jährige einfach zu einem perfekten Hochzeitstag dazugehören. Doch die Zweikleiderplanung von Meghan würde auch erklären, dass es Gerüchte zu zwei verschiedenen Designern gibt, die an der Gestaltung ihres Brautkleides beschäftigt sein könnten.

Ihr Bräutigam hingegen hat diese Kleidungssorgen nicht. Er wird, ähnlich wie sein Bruder 2011, in einer Uniform der königlichen Marine zum Traualtar schreiten. Ob er hinterher ebenfalls die Garderobe wechselt, ist nicht bekannt.

Chris Jackson / Getty Images Meghan Markle beim Royal Foundation Forum

Ian Vogler - WPA Pool/Getty Images Meghan Markle und Prinz Harry zu Besuch in Birmingham

Chris Jackson / Getty Prinz William und Herzogin Kate bei ihrer Hochzeit

