Daniela Katzenberger (31) schuftet hart für ihren Traum-Body. Ihr Schwitzprogramm im Gym dokumentiert die Kultblondine regelmäßig für ihre Follower. Wer so rackert, muss sich hin und wieder auch mal belohnen. Und das macht die Katze jetzt! Samt Familie gönnt Dani sich ein Schlemmmenü im Fastfood-Restaurant. Aber was, wenn nach dem eigenen Burger noch Platz im Bauch ist? Dann wird gnadenlos an der Bestellung der Tochter geknabbert!

Dieser Blick sagt alles! Auf ihrem Facebook-Account teilte Daniela jetzt den lustigen Schlemm-Schnappschuss. Zusammen mit Töchterchen Sophia Cordalis (2) sitzt die Katze am festlich gedeckten Fastfood-Tisch: Pommes, Cola, Sauce – und: ein Burger an Danis Lippen. Der gehört allerdings Klein-Sophia. Das lässt nicht nur deren grimmiger Blick in Richtung Mama erkennen. Auch Danis Kommentar zum Pic offenbart den Diebstahl: "Wenn sich deine Mutter an ihrem Fresstag an deinem Cheeseburger zu schaffen macht."

Auch an sportlichen Tagen ist Daniela in Schlemmlaune – quasi. "Mmm, yammi-yammi", tönte die 31-Jährige kürzlich in ihrer Instagram-Story während eines Muckibudenbesuchs. Dani war allerdings nicht auf der Pirsch nach einem Snack. Sie filmte den Knack-Po ihres Ehemanns Lucas Cordalis (50). Der mühte sich gerade auf einem Stepper ab.

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, Reality-TV-Star

Anzeige

Facebook / Daniela Katzenberger Daniela Katzenberger, TV-Star

Anzeige

Hannes Magerstaedt/Getty Images) Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis auf der McDonald's Charity Gala 2017

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de