Auch sie kennt die Schattenseiten des Rampenlichts! Nilam Farooq (28) gehört zu Deutschlands erfolgreichsten YouTubern. Wie viele Fans und Promis trauert auch sie derzeit um Star-DJs Avicii (✝28), der vor seinem Live-Karriere-Aus in 2016 innerhalb von sechs Jahren ganze 813 Mal für Gigs hinter dem Mischpult stand. Ein Pensum, das ihn nicht nur körperlich, sondern auch seelisch zu schaffen gemacht hat. Im Promiflash-Interview beim Deutschen Fernsehpreis verriet Vloggerin Nilam jetzt, ob auch sie den Druck der Öffentlichkeit zu spüren bekommt: "Aber klar, ich hab’ das auch, wenn ich mich jetzt heute fertigmache und sage, roter Teppich. Und es sieht ja immer alles so schön aus, aber es ist dann doch so: Ist alles okay? Sag’ ich die richtigen Sachen?"



