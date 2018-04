Auch die Promis sind im Let's Dance-Fieber! Die vergangene Folge der beliebten Tanzshow ließ die Fans von Profitänzerin Oana Nechiti (30) die Hände vors Gesicht schlagen: Kurz vor ihrem Auftritt mit Promischützling Bela Klentze (29) verletzte sich die hübsche Rothaarige und musste ihre Performance kurzerhand an eine Kollegin abgeben. Beunruhigt dürfte dieser Anblick auch Valea Scalabrino (27) haben. Im Promiflash-Interview verriet die Unter uns-Schauspielerin nur wenige Stunden vor der Liveshow: Sie ist absoluter Oana-Fan!

Seit 2010 macht die gebürtige Berlinerin ihr Hobby zum Beruf und verkörpert in der Daily die hochintelligente Sina Hirschberger. Ihr Job vor der Kamera hält sie aber nicht davon ab, es sich nach Feierabend auch mal selbst vor dem TV gemütlich zu machen. Besonders die Tanzshow um Motsi Mabuse (37), Jorge Gonzalez (50) und Joachim Llambi (53) kann bei der sympathischen Brünetten punkten. Einer Person drückt Valea von Jahr zu Jahr besonders die Daumen: Tanzprofi Oana! "Ich find' halt... die Oana, ich find' die megahübsch, deswegen gönne ich ihr den Sieg", verriet sie im Gespräch mit Promiflash.

Aktuell schwingt Valeas Ex-Serienkollege Bela das Tanzbein, eine Teilnahme an der Show könnte sich aber auch die 26-Jährige vorstellen. Zwar sei sie nicht ganz schwindelfrei und habe großen Respekt vor der Herausforderung, stellen würde sie sich dieser aber allemal: "Klar, wer möchte nicht in schöne Kostüme schlüpfen und mal so ein bisschen eine etwas andere Luft schnuppern?"

