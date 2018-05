Wer hat das bessere Gehör für neue Gesangstalente? Seit fast 16 Jahren ist Dieter Bohlen (64) immer wieder auf der Suche nach Deutschlands Superstar. Neben DSDS kann sich keine andere Castingshow so lange im nationalen TV-Programm halten, wie Bohlens Baby. Egal ob Popstars oder X Factor – sie alle wurden nach ein paar Staffeln abgesetzt. Nach der Person mit dem bestimmten Faktor wird ab diesem Jahr in einer Neuauflage im Pay-TV aber wieder gesucht. Allen voran in der neuen Jury: Dieters Ex-Modern Talking-Partner Thomas Anders (55). Ob sich da bereits jetzt ein erbitterter Konkurrenzkampf ankündigt?

Wie Sky Deutschland veröffentlich hat, setzt der Sender bei seinem Gesangsformat auf Dieters alten Co-Partner. Er wird ab dem 27. August an der Seite von Rapper Sido (37) und Lions Head-Sänger Ignacio "Iggy" Uriarte die Jury der Sendung vervollständigen. Durch seine langjährige Erfahrung im nationalen und internationalen Musik-Business soll er den Nachwuchskünstlern hilfreiche Tipps mit auf ihren Karriere-Weg geben. Thomas weiß auch schon ganz genau, was er dafür von den Sängern und Sängerinnen erwartet: "Ich bin überzeugt, dass Talent und Fleiß im Musikbusiness mindestens ebenso wichtig sind wie Disziplin und der ganz feste Glaube an sich selbst."

Während Thomas erst im Hochsommer mit der Show im Bezahlfernsehen startet, steht für Dieter das große Finale von DSDS 2018 bereits kurz vor der Tür. Diesen Samstag wird dann zum 15. Mal ein neuer Superstar gekürt. Anschließend verabschiedet sich der Ur-Juror in eine verdiente Sommerpause. Beide Shows können sich also eigentlich gar nicht in die Quere kommen. Allerdings dürfen die Fans gespannt sein, welcher Gewinner am Ende mehr Erfolg hat.

Florian Ebener/Getty Images Dieter Bohlen in der dritten Liveshow von DSDS 2018

ActionPress Modern Talking bei der Verleihung der Goldenen Stimmgabel

Becher/WENN.com Thomas Anders, Musiker

