Es geht nicht nur um den Titel Germany's next Topmodel, sondern auch um den Kampf der Juroren! Daraus machen Thomas Hayo und Michael Michalsky (51) nicht wirklich ein Geheimnis. Seit 2016 und damit seit drei Staffeln werden die Kandidatinnen in zwei Teams aufgeteilt, die bei vielen Challenges im direkten Wettkampf miteinander stehen. Da in Team Thomas nur noch zwei Mädchen übrig sind, ist die Tendenz in diesem Jahr wohl recht eindeutig.

Vergangenen Donnerstag musste Team Schwarz sich schweren Herzens von Trixi (18) trennen. Damit treten Christina (21) und Jennifer (23) nun nur noch zu zweit gegen die verbliebenen sechs Mädels auch Michaels Team Weiß an. Ob das wohl an der Arbeitsmoral von Team Schwarz liegt? Schließlich zählten zu dem bis vor Kurzem auch noch die Skandalnudeln Victoria Pavlas (19) und Zoe Saip – und die sorgten eher mit erbitterten Bitchfights, als mit guten Leistungen in den Challenges für Aufsehen.

Dennoch sollte Michael sich nicht auf seinen Lorbeeren ausruhen, schließlich könnte sich auch eines von Thomas' Girls noch problemlos den GNTM-Sieg schnappen. 2016 erlebte er selbst mit, wie sein damaliger Schützling Kim Hnizdo (21) sich in der Finalshow gegen ganze vier Kontrahentinnen aus dem anderen Team durchsetzte und den Titel für Weiß holte.

