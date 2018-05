Wenn das Mal kein Mega-Erfolg ist! In der vergangenen Folge war die Germany's next Topmodel-Reise für Kandidatin Trixi Giese (18) überraschend zu Ende. Für die 18-Jährige allerdings kein Grund, um traurig zu sein! Jetzt verriet sie, dass sie ein Shooting für das Magazin Harper's Bazaar abgreifen konnte – die Zeitschrift, auf deren Cover auch die GNTM-Siegerin landen wird. In ihrer Instagram-Story schwärmte die Blondine: "Ich bin einfach so megahappy und so glücklich!"



