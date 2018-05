Ihr Töchterchen darf sich wie eine Märchenprinzessin fühlen! US-Sängerin Ciara (32) schwebt gerade im absoluten Mama-Glück: Nach ihrem Sohnemann Future Zahir Wilburn (3), der aus der Beziehung mit ihrem Ex Future (34) entstand, brachte die Beauty zwei Jahre später ihre kleine Tochter Sienna zur Welt. Das süße Mädchen verzaubert die "I Bet"-Interpretin und ihren Daddy Russell Wilson (29) von Tag zu Tag mehr – und bekommt zu ihrem ersten Geburtstag eine grandiose Princess-Party mit Schmachtfaktor!

Zum ersten Ehrentag ihrer Sienna am Samstag scheute Ciara keine Kosten und Mühen – sie hat ihrer Süßen den Tag perfekt gestaltet! Ihr kleiner Engel war in ein weißes Tüllkleid gehüllt und durfte ein pinkes Krönchen tragen. Die komplette Dekoration des Raumes bestand aus zarten Rosatönen und Blumenranken. Besonderes Highlight: Das B-Day-Girl dürfte sich in einen kleinen Korb setzen, über dem Hunderte pastellfarbene Luftballons befestigt waren.

Ciara liebt es, ihre Kinder in putzigen Posen ihrer Netz-Community zu präsentieren. Ob beim Baden, auf dem Sportplatz oder bei den ersten Kochversuchen – die 32-Jährige verzückt mit den Schnappschüssen stets ihre treuen Fans!

Instagram / ciara Die Kinder von Sängerin Ciara

Instagram / ciara Sienna, die Tochter von Sängerin Ciara

Instagram / ciara Sienna, Tochter von US-Sängerin Ciara

