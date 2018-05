Wenn sich hier mal kein Rosenkrieg entwickelt! Dass es beim Bachelor-Paar Kristina Yantsen und Daniel Völz (33) nicht mehr bombig läuft – darüber gab es schon seit einiger Zeit Gerüchte. Immer wieder wurde den beiden unterstellt, keine echte Beziehung zu führen. Vor einer Woche gab es dann traurige Gewissheit: Kristina bestätigte vor laufenden Kameras das Liebes-Aus! Und jetzt packt die Tänzerin aus: Daniel chattete während ihrer Beziehung mit anderen Frauen!

Kristina plauderte in einem Exklusiv-Interview mit dem Magazin InTouch über die unglückliche Liebschaft mit dem Rosenkavalier. Dabei verriet sie, dass sie nicht die einzige Dame war, mit der der Bachi in regem Kontakt stand: "Daniel hat heimlich mit anderen Frauen geschrieben! Als ich das erfahren habe, war ich sehr traurig", erzählte die Brünette in dem Gespräch und fügte hinzu: "Erst habe ich dem keine große Bedeutung beigemessen, dass er mit Chethrin (25) von 'Love Island' schrieb. Aber dann sprachen plötzlich alle darüber, und ich fühlte mich sehr schlecht!"

Damit heizt die hübsche Brünette die Gerüchteküche um Daniels vermeintlichen Flirt mit Chethrin Schulze weiter an. Zwar behaupten der Bachelor und die "Love Island"-Kandidatin, sich nicht zu kennen – trotzdem wurde immer wieder gemunkelt, dass es zwischen den beiden ganz schön gefunkt habe. Als sich die Blondine und der Immobilienmakler zeitgleich in Wien und Mallorca aufhielten, häuften sich die Spekulationen.

Instagram / daniel_voelz Daniel Völz in Berlin

P.Hoffmann / WENN.com Daniel Völz und Kristina Yantsen

Instagram-Story: Kristina Yantsen Kristina Yantsen auf Mallorca

