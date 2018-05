Was für ein niedliches kleines Mädchen! Mit der Geburt ihrer ersten Tochter Stormi Webster sorgte Kylie Jenner (20) im Februar für die wohl größte Überraschung in der Celebrity-Welt. Seitdem versorgt die Reality-TV-Beauty ihre Fans immer wieder mit Schnappschüssen ihres Mäuschens. Inzwischen ist der gemeinsame Spross mit Rapper Travis Scott (26) schon drei Monate auf der Welt – und verzaubert auf dem neuesten Foto die Netzgemeinde total!

Verschlafene Äuglein, wuschelige Härchen und knuffige Pausbäckchen: Auf einem neuen Instagram-Foto zeigt Kylie nun stolz ihr Töchterchen. Zu dem zuckersüßen Bild schreibt die junge Mama voller Glück: "Mein hübsches Mädchen ist heute drei Monate alt!" Der reizende Anblick des jüngsten Jenner-Nachwuchses verzückt auch die Bewunderer der 20-Jährigen. Innerhalb einer Stunde erntet die schläfrige Stormi über 2.000.000 Likes – und wird in den Kommentaren vergöttert. "Oh mein Gott, dieses Baby ist so süß!", "Sie sieht aus wie ihr Papa!" und "Mein Herz bleibt stehen bei diesem Kind!", schwärmen die Fans.

Mit ihrer Geburt veränderte Klein-Stormi aber besonders das Leben ihres früher so umtriebigen Vaters: Wie ein Insider jetzt People verriet, soll der Musiker sich in den vergangenen Monaten um 180 Grad verändert haben und sich rührend um seinen Schatz kümmern. "Er ist ein großartiger Vater und liebt es, Zeit mit seiner Tochter zu verbringen!"

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner und Stormi Webster

kyliejenner/Instagram Travis Scott und Kylie Jenner

Snapchat / kylizzlemynizzle Stormi Webster und Travis Scott

