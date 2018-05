Diese Liebe ging unter die Haut! Dabei suchte Niklas Schröder (29) noch vor einem Jahr in der Kuppelshow Die Bachelorette seine Herzdame. Mit Rosen-Lady Jessica Paszka (28) sollte er sein rosarotes Happy End allerdings nicht erleben. Genau aus diesem Grund geht Niks Jagd nach flatternden Schmetterlingen im Bauch auf der Bachelor in Paradise-Insel weiter. Noch vor der Ausstrahlung am 9. Mai präsentiert der flirthungrige Kandidat ein eindeutiges Liebessymbol: Seine Schulter ziert jetzt ein Lovetattoo!

Zwei verknallte Strichmännchen, ein großes Herz zwischen ihnen und ein rührendes "Ich liebe dich" auf Italienisch darüber – dieses Bildchen dürfte die betroffene Dame sehr glücklich machen. Bedeutet das etwa, dass Niks Turtelabenteuer dieses Mal tatsächlich glückt? In der Bildunterschrift des Instagram-Schnappschusses klärt der Strahlemann das Wirrwarr auf: "Danke Mama, für alles." Der TV-Charmeur hat sich also nicht für eine neue Freundin unter die Nadel gelegt. Die Körperkunst ist seiner Mutti Marion gewidmet.

Fans des 29-Jährigen dürfte dieser Gefühlsausdruck aber gar nicht wundern. Immerhin hat Niklas schon mit vielen Mutter-Sohn-Pics bewiesen, dass in ihm ein richtiger Familienmensch steckt. Ob diese liebevolle Geste wohl auch bei den Girls gut ankommt?

