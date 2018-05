Die Nachricht erschütterte wohl alle! Nach zwölf Jahren als Bilderbuchpaar gaben Schauspieler Channing Tatum (38) und Tänzerin Jenna Dewan (37) vor wenigen Wochen ihr Ehe-Aus bekannt. In einem sehr emotionalen Statement, das beide auf ihren Social-Media-Kanälen posteten, teilten sie der Welt ihre einvernehmliche Entscheidung mit. Doch von Liebeskummer keine Spur! Bei ihrem jüngsten öffentlichen Auftritt überstrahlte die schöne Jenna einfach alle.

Dass sie endgültig mit dem "Dear John"-Darsteller abgeschlossen zu haben scheint, bewies die 37-Jährige erst gestern wieder. Bei einem Event der erfolgreichen NBC-Serie "World of Dance" am Montag in Hollywoods Saban Media Center erschien die Moderatorin in eleganter schwarzer Robe und lächelte bis über beide Ohren. Selbst neben ihren Weltstar-Kollegen Jennifer Lopez (48), Ne-Yo (38) und Derek Hough (32) konnte der Neusingle-Glow der brünetten Beauty nicht übersehen werden. Bereits Ende des Monats geht der Tanzwettbewerb vor laufenden Kameras in die zweite Runde.

Auch Jennas ehemaliger Herzbube meisterte den ersten offiziellen Auftritt nach der überraschenden Trennung mit Bravour. Im marineblauen Anzug lächelte er vergangene Woche in Las Vegas freundlich und souverän in die Kameras.

Matt Winkelmeyer/Getty Images Jenna Dewan, Tänzerin

Matt Winkelmeyer/Getty Images Ne-Yo, Jenna Dewan, Jennifer Lopez und Derek Hough, "World of Dance"-Crew

Splash News / AXELLE WOUSSEN/Bauergriffin.com Channing Tatum und Jenna Dewan-Tatum

