Sie setzt ihren Babybauch so richtig in Szene! Schon in wenigen Wochen ist es bei Eva Longoria (43) so weit: Die Schauspielerin und ihr Schatz José Antonio Bastón (50) erwarten bereits im Juni ihren ersten gemeinsamen Sohn. Obwohl der Desperate Housewives-Star erst kürzlich zugab, dass sie sich mit ihren zusätzlichen Babypfunden so gar nicht wohlfühlt, präsentierte sich Eva nun auf dem Red Carpet – und verzauberte mit ihrer schön verpackten Babykugel alle!

Was für ein schöner Anblick! Wie die neuesten Paparazzibilder nun zeigen, waren von Evas vorherigen Kilozweifeln bei der Premiere des Streifens "Overboard" nichts zu sehen – im Gegenteil: Mit einem breiten Grinsen und in ein halbtransparentes Kleid gehüllt, strahlte die 43-Jährige für die Fotografen. Zu mehreren verrückten Schnappschüssen mit Kollegin Anna Faris (41) textete die Brünette auf Instagram zudem: "Ich hatte so viel Spaß auf dem Red Carpet mit dieser Schönheit!"

Neben ihrem baldigen Nachwuchs konnte sich die werdende Mama erst kürzlich über einen anderen großen Schatz freuen: So bekam Eva vergangene Woche endlich ihren eigenen Stern auf dem Walk of Fame – und bei der Verleihung kullerten sogar ein paar Tränchen.

Splash News Eva Longoria auf dem roten Teppich der "Overboard"-Premiere

Anzeige

Parisa Michelle/ Splash News Eva Longoria und Anna Faris auf der Premiere von "Overboard" in Westwood

Anzeige

Axelle / Bauer Griffin LLC / Splash News Eva Longoria in Hollywood

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de