Gibt es bald frische Nachwuchs-News aus der Kelly Family? Die Kulttruppe, die seit vergangenem Jahr wieder durch die Lande tourt, ist seit den 1990er Jahren nicht mehr aus den Köpfen der Musikfans wegzudenken. Inzwischen haben die Kelly-Geschwister längst eigene Kinder – so auch Patricia Kelly (48). Ihre Söhne Iggi und Alexander sind schon im Teenager-Alter. Jetzt könnte zu dem Jungs-Doppelpack sogar noch ein Kind dazukommen – Patricia würde sich sehr darüber freuen!

Wie die Sängerin dem Magazin Closer verriet, habe sie den Gedanken an ein drittes Kind noch nicht aufgegeben, auch wenn sie bald 50 Jahre alt sei. Da es mit dem Schwanger-Werden jedoch bislang nicht klappte, liege der Plan nun auf Eis. "Jetzt haben wir ein bisschen aufgegeben. Im Moment ist kein Kind in Planung, aber wenn eins kommen würde, würden wir uns freuen", erzählte Patricia in dem Interview. Seit fast 20 Jahren ist die Musikerin glücklich verheiratet. Wenn Frauen in ihrem Alter Kinder bekommen, findet sie das nicht schlimm. "Das heutige 50 ist das frühere 40", sagte sie.

Diese Aussage bestätigen Hollywood-Stars wie beispielsweise Rachel Weisz. Mit 48 Jahren erwartet die Schauspielerin derzeit ihr zweites Kind. Auch die deutsche Moderatorin Caroline Beil (51) bekam mit 50 Jahren noch einmal Nachwuchs und will ihre Familienplanung noch nicht endgültig abschließen. "Es ist vom Gefühl her so süß, dass man sich sagt: 'Lass uns 100 Kinder machen!' Aber die Ausführung ist schon eine Riesen-Nummer, eine echte Strapaze", erzählte die Zweifach-Mama in einem VOX-Interview.

Instagram / patriciakelly.official Patricia Kelly mit Ehemann Denis und ihren Söhnen Alexander und Ignatius

Instagram / patriciakelly.official Denis Sawinkin und Patrica Kelly mit ihren Söhnen Iggi und Alexander

MG RTL D / Endemol Shine Caroline Beil und Philipp Sattler

