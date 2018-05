Brooklyns (19) Liebeskarussell dreht sich munter weiter. Eigentlich schien der Beckham-Spross die große Liebe längst in Schauspielerin Chloë Moretz (21) gefunden zu haben. Nach mehreren Versuchen gaben die zwei ihrer Beziehung vor wenigen Monaten eine weitere Chance, doch mit einem Happy End scheint ihr süßes Märchen trotzdem nicht gesegnet zu sein. Anfang April wurde der begehrte Brite beim Knutschen mit einer anderen Frau erwischt. Auch beim Coachella ließ er in Sachen Girls nichts anbrennen. Eine Frau scheint ihm jedoch tatsächlich den Kopf verdreht zu haben – bahnt sich bei Brooklyn eine neue Liebelei an?

Vor einigen Tagen beobachteten Paparazzi, wie der 19-Jährige keine Geringere als Tänzerin Lexy Panterra (28) vor seinem Atelier in New York innig umarmte. Die beiden hatten sich vor einem Jahr auf dem Coachella kennengelernt und in den vergangenen Wochen jede Menge Zeit miteinander verbracht. Wie Fotos auf Brooklyns Instagram-Account beweisen, hat die schöne Brünette bereits des Öfteren für die Kamera des Fotografie-Studenten posiert. Ein Insider verriet Us Weekly: "Lexy und Brooklyn hatten vergangene Woche eine Wirbelwind-Romanze in New York City. Sie haben während eines Dinners Händchen gehalten und konnten nicht aufhören zu lachen und sich gegenseitig zu berühren." Bei einem Club-Besuch sollen sie sich sogar noch näher gekommen sein.

Was wohl Chloë zu den Gerüchten zu sagen hat? Schließlich hat sie sich offiziell nie von Brooklyn getrennt. Von den Turteleien ihres On-Off-Lovers scheint sie sich aber wenig aus der Ruhe bringen zu lassen. Beim Tribeca Film Festival Ende April, nur wenige Wochen nach dem Fremdknutscher, strahlte sie mit dem Blitzlicht um die Wette.

Pablo Cuadra/Getty Images Brooklyn Beckham bei einem Pull&Bear-Event in Naron

Anzeige

Jerod Harris / Getty Images Lexy Panterra bei einer VMAs-Afterparty 2017 in Los Angeles

Anzeige

PapCulture / Splash News Chloë Grace Moretz in New York

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de