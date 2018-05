Am 24. Mai ist es endlich so weit: Heidi Klum (44), Thomas Hayo und Michael Michalsky (51) küren in Düsseldorf Germany's next Topmodel. Damit liegen zwischen heute und dem großen Finale nur noch drei Folgen der beliebten Casting-Show – und der mögliche Sieg rückt für die verbliebenen acht Kandidatinnen immer näher. Doch welche von ihnen hat wohl die größten Chancen, den Titel mit nach Hause zu nehmen?

Vor allem Team Schwarz musste in der letzten Zeit heftige Einbüßen hinnehmen: Nachdem vergangenen Donnerstag der tränenreiche Abschied von Trixi (18) anstand, sind jetzt nur noch Christina (21) und Jennifer (23) übrig. Damit stellt Team Weiß mit Toni (18), Sara (24), Sally (17), Pia (22), Klaudia (21) mit K und Julianna gleich Dreiviertel der übrig gebliebenen Girls. Für alle könnte es kommende Folge allerdings besonders hart werden, sich zu beweisen, denn es stehen nicht nur das allseits gefürchtete Unterwasser-Shooting, sondern womöglich auch das eine oder andere Shoot-Out an.

In Heidis Gunst dürften derzeit wohl vor allem Klaudia und Toni stehen, schließlich durften die zwei ihre Modelmentorin vergangenen Donnerstag sogar zur amfAR Gala nach New York begleiten. Auch Christina gilt spätestens seit sie den heiß begehrten Venus-Job ergatterte als eine der Top-Favoritinnen. Wen seht ihr vorne? Stimmt in der Umfrage darüber ab!

Instagram / sally.topmodel.2018 Sally, Sara und Klaudia in Hollywood

Theo Wargo/Getty Images Oluwatoniloba Dreher-Adenuga, Heidi Klum, und Klaudia Giez in New York

Instagram / christina.topmodel.2018 Christina Peno, bekannt aus "Germany's next Topmodel"

