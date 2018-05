Baldmama-Frust bei Jenefer Riili! Die Berlin - Tag & Nacht-Beauty ist bereits im neunten Monat schwanger und natürlich megahappy, einerseits! Andererseits gesellen sich zu der riesigen Vorfreude auf ihr Söhnchen in letzter Zeit immer mehr die negativen Seiten einer Schwangerschaft – und genau davon ist die Schauspielerin genervt und erschöpft. Auch deshalb kann sie die Geburt mittlerweile kaum noch erwarten!

"Ich finde die Schwangerschaft langsam echt anstrengend. Man fühlt sich irgendwie wie so ein Walross. Alles ist anstrengend geworden", berichtet Jenefer in ihrer Instagram-Story. Vor allem viele Alltagssituationen fallen dem TV-Star inzwischen ziemlich schwer. "Die Schuhe passen nicht mehr. Die anzuziehen ist schon ein halber Kraftakt", beschwert sie sich weiter. Natürlich freut die gebürtige Münchnerin sich auf ihr Babyglück. Nach acht Monaten und einer gewaltigen Babykugel ist sie aber einfach ausgelaugt: "Ich bin echt froh, wenn mein Körper wieder mir gehört."

Jenefer wollte ihre Follower auch an den schwierigen Seiten einer Schwangerschaft teilhaben lassen. Im Endeffekt sei aber alles halb so wild: "Es ist nicht so schlimm, weil ich ja meine Belohnung bekomme. Meinen kleinen Sohn."

Instagram / jenefer_riili Jenefer Riili, bekannt aus "Berlin - Tag & Nacht"

Instagram / jenefer_riili Jenefer Riili, "Berlin - Tag & Nacht"-Star

Instagram / jenefer_riili Jenefer Riili im April 2018

