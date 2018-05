Für sie geht das Leben sonnig weiter! In der vergangenen Folge von Germany's next Topmodel ging die Reise für Kandidatin Trixi Giese (18) zu Ende. Die Emotionen über ihren fehlenden Familienbesuch hatten sich auf ihre Leistung ausgewirkt und dann war der Traum vom Sieg auch schon geplatzt. Von Trauer fehlt bei dem verschmähten Nachwuchsmodel dennoch jede Spur. Kein Wunder: Ihr Show-Aus brachte sie ins Paradies!

Im Interview mit Promiflash wirkt die 18-Jährige so happy wie eh und je: "Nach dem Exit geht es mir eigentlich ganz gut. [...] Ich habe das Glück, so eine tolle Familie zu haben, die mich immer unterstützt", freut sie sich. Nach ihrem Rauswurf wurde Trixi von ihren Liebsten mit einem Ticket in den Familienurlaub überrascht – und der kam ihr richtig gelegen. "Ich konnte ziemlich gut abschalten nach so einer tollen Erfahrung und einfach meine Gedanken sammeln."

Ihr Sprung in den nächsten Flieger ist aber nicht der einzige Grund für Trixis erhobenes Haupt: "Ich bin sehr zufrieden mit meiner Leistung und damit, was ich in der Staffel rübergebracht habe. Ich bin ein positiver Mensch geblieben, hab mich nicht über andere aufgeregt, habe mich nicht in Streits eingemischt und bin einfach mir selbst treu geblieben", hat sie sich nichts vorzuwerfen.

Instagram / bruna.topmodel.2018 Team Thomas bei "Germany's next Topmodel"

Instagram / trixi.topmodel.2018 Trixi Giese, GNTM-Kandidatin

Instagram / trixi.topmodel.2018 Trixi Giese in Los Angeles

