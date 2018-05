Erneut präsentieren Meghan Markles (36) Halbgeschwister sich von ihrer gehässigen Seite. Eigentlich sollte sich die Suits-Darstellerin gerade in Ruhe auf ihre bevorstehende Hochzeit mit Prinz Harry (33) freuen – ihre Familie vermiest ihr das aber regelmäßig. Zunächst wetterte Halbschwester Samantha Grant immer wieder gegen die Bald-Braut, dann ging auch Halbbruder Thomas Markle Jr. an die Presse. Der wandte sich in einem offenen Brief nun direkt an Prinz Harry und warnte ihn vor der Heirat!

"Es ist nicht zu spät, Meghan Markle ist ganz klar nicht die richtige Frau für dich. Je näher die Trauung rückt, umso offensichtlicher wird es, dass das der größte Fehler in der Geschichte royaler Hochzeiten ist", schimpfte Thomas in dem Schreiben, das In Touch Weekly vorliegt. Darin scheinen aber nicht nur gute Absichten gegenüber Harry durch – Thomas lässt es sich außerdem nicht nehmen, beleidigend zu werden und bezeichnet Meghan als "weniger als drittklassige Schauspielerin".

Sein Hauptvorwurf: Meghan habe ihren Vater zu Beginn ihrer Karriere ausgenommen wie eine Weihnachtsgans, damit in den finanziellen Ruin gestürzt und sich schließlich abgewandt, weil der Erfolg sie zu einer abgebrühten, oberflächlichen und hochnäsigen Frau gemacht habe. Ob Thomas Harry mit dieser "Warnung" von der Hochzeit abbringen kann, bleibt allerdings stark zu bezweifeln – schließlich zeigte er sich schon von früheren Tiefschlägen aus Reihen der Familie Markle/Grant ziemlich unbeeindruckt.

Instagram/halfadams Meghan Markle am Set von "Suits"

Tim Stewart / Splash Meghan und Thomas Markle Sr.

VICTORIA JONES / Getty Images Meghan Markle und Prinz Harry

