Mal wieder setzt Kylie Jenner (20) ihre Neu-Mama-Kurven gekonnt in Szene! Anfang Februar durften die Reality-TV-Schönheit und ihr Liebster Travis Scott (26) sich über die Geburt ihres ersten gemeinsamen Kindes freuen. Seither dreht sich in Kylies Leben als um Töchterchen Stormi Webster. Etwaige Abzüge in Sachen Styling macht die junge Mum allerdings locker wieder wett – und zwar mit einem superheißen weißen Netz-Fummel.

Auf einem aktuellen Facebook-Foto präsentiert die Kosmetik-Queen sich stolz an der Seite von Baby Stormi. Während die in ihrem putzigen weißen Kleidchen einen gewohnt niedlichen Anblick abgibt, bietet Kylie ordentlich nackte Haut. Ein bauchfreier, transparenter Zweiteiler, ein knapper weißer String und ein entspanntes Lächeln – hier zeigt Kylie definitiv, dass sie nur drei Monate nach der Geburt schon wieder richtig zufrieden mit ihrem Körper ist. Und der kann sich auch wirklich sehen lassen!

Auch Kylies neu gewonnene Vorliebe zur Natürlichkeit steht der jungen Mutter ausgezeichnet. Immer öfter zeigt die Schwester von Kim Kardashian (37) sich vollkommen ohne Make-up – vor Stormi eine absolute Rarität. Auch mit dem Thema Botox, Hyaluron und Co. soll der KUWTK-Star vorerst abgeschlossen haben, wie sie erst kürzlich in einem Interview verriet. Mit Kindern setzt man eben andere Prioritäten!

kyliejenner/Instagram Travis Scott und Kylie Jenner

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner und Stormi Webster

kylizzlemynizzl/Snapchat Kylie Jenner mit ihrer Tochter Stormi

