Erinnerungen an ihren Freund und Co-Star! Seit einigen Wochen läuft im US-amerikanischen TV wieder die beliebte 90er-Jahre-Serie Roseanne. Das Revival der Hit-Show ist so erfolgreich, dass bereits eine zweite Staffel angekündigt wurde. Nicht nur die Story ist gleich geblieben, sondern auch alle Darsteller spielen in ihren alten Rollen der Familie Conner mit. Nur einer fehlt: Der verstorbene Schauspieler Glenn Quinn (✝32). Ihm haben die Macher und Kollegen besonders emotional eine ganze Folge und einen Namen gewidmet.

Glenn spielte damals den Freund und später Ehemann der Teenie-Tocher Becky (Lecy Goranson, 43). Nach dem Ende des Formats kämpfte der gebürtige Ire länger mit Alkohol- und Drogenproblemen und verstarb 2001 an einer Überdosis Heroin. In der Wiederauflage wollte man dem geliebten Freund nun gedenken. Sara Gilbert (43) produziert "Roseanne" mit und spielt die Tochter Darlene, die mittlerweile zwei Kinder von On-Off-Liebe David (Johnny Galecki, 43) hat. Für den Namen ihres Sohnes (Ames McNamara) beriet sie sich mit ihrem Serienlover. "Ich hab ihm geschrieben 'Was denkst du, wie wir unseren Jungen nennen sollen?' und dann sagte ich 'Vielleicht Mark!', weil Glenn Quinn Mark spielte", erklärte sie bei The Talk.

Johnny und Glenn spielten Brüder in der Sendung und genau aus diesem Grund fand auch der Schauspieler die Idee sehr passend. Erst vor einigen Wochen widmete man ihm sogar eine ganze Folge, in der auch geklärt wird, dass seine Figur Mark verstorben war und seine TV-Ehefrau nicht darüber hinweg kam.

