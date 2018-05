Der große Tag rückt immer näher! Vor Kurzem ließ DSDS-Sternchen Sarah Lombardi (25) eine riesengroße musikalische Bombe platzen: Mit einem veränderten Look und einem neuen Sound stürmte sie die deutschen Musiksender. Passend zu ihrem Hit "Genau hier" erscheint am 4. Mai ihr Album "Zurück zu mir" – und die Veröffentlichung kann weder das Goldkehlchen noch seine Community kaum noch erwarten!

Auf ihrem Instagram-Account heizt die Sängerin ordentlich Vorfreude an. Einen Tag vor ihrem lang ersehnten Comeback überrascht sie ihre treuen Fans mit gleich zwei Hörproben ihrer Platte. "Ich wache auf, spüre Sonnenstrahlen im Gesicht. Ein unbekanntes Gefühl, so viel Wärme und Licht", wenige Verse reichen aus, um bei ihren Followern eine Mega-Euphorie auszulösen. "Keine Worte, nur Gänsehaut pur", "Wie schön sie einfach auf Deutsch klingt" und "Gott, das ist so wunderschön, ich liebe deine Stimme und kann es kaum erwarten, bis dein Album endlich raus ist" – Sarahs Publikum ist sich schon nach den kurzen Ständchen einig: "Das Album wird gekauft!"

Drei prominente Musikfans dürften sich am Freitag ebenfalls auf die CD-Regale stürzen: Bei keinen Geringeren als Dominic (26), Sarah (26) und Mia Rose Harrison läuft Sarahs erster Track immerhin schon rauf und runter. Nicht mehr lange, dann gibt es endlich Abwechslung in der Playlist.

