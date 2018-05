Sarah Lombardi (25) bringt ein neues Album auf den Markt, und das ist komplett deutschsprachig! Die Mutter von Alessio (2) kann es kaum erwarten, bis ihre Fans die Platte endlich in den Händen halten. Deshalb gibt sie via Insta-Story einen kleinen Vorgeschmack auf einen der Songs. Der Text klingt so: "Ich drifte davon, lass’ mich vom Salzwasser tragen. Jede Welle entfernt mich noch weiter von dir." "Zurück zu mir" erscheint am 4. Mai im deutschen Handel.



