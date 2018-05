Mr. Yotta (41) ist einfach immer wieder für eine Überraschung gut! Der Muskelmann wanderte 2014 nach Amerika aus. Seitdem lebt Bastian seinen Traum und motiviert mit seinen frischen Fitness-Clips vom Sport am Strand tagtäglich seine Follower. Die lassen ihn immer wieder wissen, wie begeistert sie von seinen Ansporn-Videos sind – jetzt will der Unternehmer seinen treuen Fans etwas zurückgeben: Die Yotta-Liebhaber können mit einer Bemerkung viel Geld gewinnen!

"Ich werde 5.000 Euro in Cash an ein Kommentar unter meinem letzten Post verlosen", verkündete Bastian in seiner Instagram-Story, in der er auch gleich den richtigen Upload für die User kenntlich machte. "In den nächsten 24 Stunden. Macht mit, um zu gewinnen", forderte der Ex-Adam sucht Eva-Kandidat seine Community auf. Und die ließ sich nicht lange bitten: Schon fast 700 Kommentare tummeln sich unter dem Schnappschuss.

Nicht die einzige Überraschung für die Mitglieder der Yotta-Base – bald können sie das erste Buch von Bastian in den Händen halten! Seit Monaten tüftelt der Selfmade-Millionär an seinem Werk, jetzt müssen seine Fans nicht mehr lange warten: "Countdown. Yotta-Bibel. Vier Wochen", merkte der 41-Jährige auf seinem Social-Media-Account zu einem Bild an, auf dem er mit ernstem Blick am Schreibtisch sitzt.

Instagram / yotta_life Bastian Yotta im Mai 2018

Anzeige

Rick Mendoza / Splash News Bastian Yotta in Beverly Hills

Anzeige

Instagram / yotta_life Bastian Yotta, Unternehmer

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de