In seiner Instagram-Story zeigt sich der 41-Jährige aktuell am Schreibtisch mit einer Traumkulisse im Hintergrund. Doch Bastian achtet nicht auf den fantastischen Ausblick auf den Strand – er fokussiert sich auf seinen Computer. "Ich habe angefangen, an meinem Buch zu schreiben. Ich werde es durchziehen, sodass es ab Januar erhältlich sein wird", kommentierte er den Schnappschuss. Ob er einen Ratgeber mit Sporttipps verfasst, wie er es auch schon in seinem ersten Schmöker 2015 getan hat?