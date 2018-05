Kann jede Frau nach der Geburt so aussehen wie Herzogin Kate (36)? Die Royal-Lady strahlte kurz nach der Entbindung von Prinz Louis für die Fotografen. Im Promiflash-Interview kommentiert eine echte Expertin Kates ersten Baby-Auftritt: Silvia Wollny (53)! "Also so, wie sie nach der Geburt aussah, aus dem Ei gepellt, sieht keiner aus. Man hat sie da schon ein bisschen zurechtgemacht", meint die Elffach-Mama auf dem Bild-Renntag in Gelsenkirchen. Wäre Silvia allerdings an Kates Stelle, hätte sie es ganz genauso gemacht: "Wie eine Nebelkrähe hätte ich mich auch nichts vors ganze Volk gestellt."



