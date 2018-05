Sie will ihre Rundungen so richtig schön prall haben! Ex-Geordie Shore-Star Marnie Simpson (26) hat sich jetzt unter die Spritze gelegt und ihren Po vom Beauty-Doc ordentlich aufpumpen lassen. Ein Video von dem angeblich völlig schmerzfreien Eingriff teilte das It-Girl auf Instagram und schrieb dazu: "Ich bin immer offen für Neues! Diese Prozedur dauert nicht einmal 15 Minuten!" Marnie entschied sich für die Behandlung, weil sie ihren Po nach einer großen Gewichtszunahme nicht mehr so schön rund fand. Vor einiger Zeit war eine Fettabsaugung bei dem TV-Star gehörig schiefgegangen. Diesmal lief offenbar alles glatt über die Bühne.



