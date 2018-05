Das hochschwangere Model Bonnie Strange (31) ist derzeit nicht nur mit einem dicken Babybauch, sondern auch mit einer dicken Freundschaft gesegnet: Gemeinsam mit dem Erfolgsblogger Riccardo Simonetti geht sie im wahrsten Sinne des Wortes durch dick und dünn – und das schon seit einigen Jahren! An ihren BFF richtete die Schönheit nun prompt ein paar emotionale Worte zum Dank für sein stets offenes Ohr.

Ihr neuester Instagram-Schnappschuss rührt ihre Fans beinahe zu Tränen! Und auch Riccardo dürfte sich über die kleine Hommage an seine Person freuen. Auf dem Pic hält der Mode-Guru beschützend seine Hand auf die Kugel der gebürtigen Russin und sein Ohr zum Lauschen ganz nah an ihren Bauch. Das süße Bild begleiten die Worte: "Am Ende ist das alles, was du brauchst: Freunde, die du lieb hast und die dich lieb haben!" Zudem hat die stolze Bald-Mama ihre gefühlvollen Zeilen mit einem Herz versehen.

Auch der Influencer bewegt seine Instagram-Follower mit diesem Foto – zusammen mit einer entzückenden Nachricht an seine Kumpeline: "Das Baby hat so viel Glück, denn du wirst die beste Mama!" Die zuckersüßen Freundschaftsbekundungen des Dream-Duos erfreuen auch die Netz-Communitys der beiden Stars – sie sind sich sicher: Riccardo wird einen wundervollen Onkel für Bonnies Ungeborenes abgeben!

Instagram: Bonnie Strange Riccardo Simonetti und Bonnie Strange

Instagram/riccardosimonetti Riccardo Simonetti und Bonnie Strange

Clemens Bilan/Getty Images for E! Entertainment Bonnie Strange und Riccardo Simonetti im Januar 2016

