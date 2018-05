Er erlaubt sich einen kleinen Scherz auf Kosten seiner Freundin! Vergangene Woche mussten die verbliebenen Germany's next Topmodel-Kandidatinnen Haushaltsgeräte im Retro-Look präsentieren. Juliannas (20) Freund Björn scheint die Performance seiner Liebsten ziemlich amüsant zu finden und äfft sie nun in der heimischen Küche nach. Die Beauty hält die ulkige Show-Einlage in ihrer Instagram-Story fest und amüsiert sich dabei offenbar köstlich.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de