Trixi Giese (18) musste Germany's next Topmodel in Episode 12 verlassen. Die Enttäuschung über ihr Castingshow-Aus ist längst verdaut. In einer aktuellen Instagram-Story zeigte sich die schöne Toulouserin jetzt trotzdem mit tränenüberströmtem Gesicht. Der Grund: Trixi freute sich so sehr über die ABOUT YOU Awards-Auszeichnung von EX-GNTM-Siegerin Stefanie Giesinger (21), dass ihr die Freudentränen in die Augen stiegen. "Ich weine immer für alles. Es ist so schön... Der Clip ist so so schön gemacht", hört man die 18-Jährige sagen, während die Show über ihren Fernseher flimmert. Steffi bekam an diesem Abend den "Idol of the Year"-Preis für ihren offenen Umgang mit ihrer schweren Erkrankung – dem Kartagener-Syndrom.



