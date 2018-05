Khloe Kardashian (33) durchlebt momentan wohl die schönste und zugleich schwerste Zeit ihres Lebens: Vor wenigen Wochen wurde der Reality-Star zum ersten Mal Mama. Die Freude über ihr Baby-Glück wurden aber durch den Fremdgeh-Skandal ihres Freundes Tristan Thompson (27) überschattet. Khloe will sich davon aber nicht runterziehen lassen und sich voll und ganz auf Töchterchen True konzentrieren: Die Neu-Mama möchte mit ihrem Spross in Cleveland glücklich werden!

Nach dem Betrugsskandal hatten viele erwartet, dass Khloe ihre Zelte in Cleveland, Tristans Heimatstadt, abbrechen und zum Kardashian-Jenner-Clan nach Kalifornien zurückkehren wird – aber daraus wird nichts, wie ein Insider People verriet. "Sie will für ihre Familie ein Leben in Cleveland aufbauen", plauderte die Quelle aus. Schon vor einigen Wochen erklärte ein Bekannter der TV-Familie dem Magazin: True hat oberste Priorität! "Was auch immer als nächstes mit Tristan passiert, sie wird sich damit auseinandersetzen, aber sie wird nicht zulassen, dass es die unglaubliche Zeit mit ihrem kleinen Mädchen beeinflusst", so der Informant.

Ob Tristan in Khloes friedlichen Zukunftsplänen mit der gemeinsamen Tochter einen Platz findet, ist daher fraglich. Bisher schwieg die 33-Jährig zu den Seitensprüngen des Basketball-Stars. Damit soll jetzt aber Schluss sein: Wie ET berichte, plane die Designerin die Trennungsbombe platzen zu lassen – und das ganz im Kardashian-Stil vor laufenden Kameras.

Instagram / khloekardashian Khloe Kardashian, TV-Bekanntheit

Robin Marchant/Getty Images Khloe Kardashian, Reality-Star

Instagram / khloekardashian Tristan Thompson und Khloe Kardashian auf ihrer Baby-Party im März 2018

