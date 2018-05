Verhilft Dieter Bohlen (64) damit einem Kandidaten zum DSDS-Sieg? Am Samstag werden sich die vier Finalisten Janina El Arguioui (30), Michel Truog (26), Michael Rauscher (20) und Marie Wegener (16) beim großen Showdown der Castingshow gegenüberstehen. Am Ende des Abends wird ein Kandidat als neuer Superstar von der Bühne gehen. Um die Zuschauer ein letztes Mal von ihrer gesanglichen Qualität zu überzeugen, werden die Nachwuchssänger nicht nur bekannte Charthits trällern, sondern auch ihren ersten eigenen Song. Doch nur ein Finalist darf einen Titel aus Dieters Feder singen!

Eigentlich wollte Dieter für das diesjährige DSDS-Finale keinen Siegersong beisteuern, sondern entspannt in den Urlaub fahren. Doch diese Pläne wurden von der Kreativität des Poptitans durchkreuzt: "Was passiert, wenn du entspannt bist? Du sitzt da und dir fällt eine Melodie ein. Dann hab ich vor mich herkomponiert und am Ende von dem Song habe ich gedacht: Wenn Marie diesen Song singen würde, das wäre richtig geil", erinnert er sich im RTL-Interview an den Komponierprozess von "Königlich". Daher wird die 16-Jährige am Samstag als Einzige mit einem Bohlen-Titel um den Sieg kämpfen.

Marie kann ihr Glück noch gar nicht fassen. "Das ist ein unbeschreiblich schönes Gefühl, einen Song von Dieter zu bekommen. Ich bin immer noch sprachlos", weiß sie diese Chance zu schätzen. Meint ihr, sie hat damit einen Wettbewerbsvorteil? Stimmt im Voting ab!

Alle Infos zu "Deutschland sucht den Superstar" im Special bei RTL.de.

MG RTL D / Stefan Gregorowius Michael Rauscher, Janina El Arguioui, Marie Wegener und Michel Truog, DSDS-Finalisten 2018

Florian Ebener/Getty Images Dieter Bohlen und Marie Wegener beim DSDS-Halbfinale 2018

Florian Ebener/Getty Images Marie Wegener in der 1. Liveshow von DSDS

