Donnerstag Abend angelte sich Germany's next Topmodel-Kandidatin Julianna (20) ihren dritten hochkarätigen Job. Beim Maybelline-Casting konnte sich der Lockenkopf gegen die sonst so starke Christina (21) und die etwas schüchterne Jennifer (23) durchsetzen. Zusammen mit der Make-up-Firma darf sie nun ihre eigene Limited Edition kreieren. Mausert sie sich mit diesem Hammerjob zur neuen Top-Favoritin? Julianna kann sich genau erklären, warum sie gerade so beliebt ist!

Im Bild-Interview mutmaßte die Laufsteg-Beauty, womit sie beim Casting besonders punkten konnte. "Ich denke, mich unterscheidet, dass ich eine sehr natürliche Ausstrahlung habe und mich von Herausforderungen nicht einschüchtern lasse. Ich gehe alles an und gebe alles", meinte die 20-Jährige ganz unverblümt. Vor allem fühle es sich für sie megagut an, so viel positives Feedback zu bekommen.

Auch an den GNTM-Sieg glaubt die angehende Runway-Queen: "Ich finde, dass ich auf jeden Fall das komplette Potenzial habe, 'Germany’s next Topmodel' zu werden. Ich bin professionell und kann performen." Nicht nur im Modeln liege ihre Stärke – die Bereiche Schauspielerei Gesang und Tanz zählt Julianna auch dazu. Glaubt ihr, dass die brünette Schönheit das Zeug zum nächsten Topmodel hat? Stimmt ab!

Instagram / julianna.topmodel.2018 Julianna, GNTM-Kandidatin 2018

Instagram / julianna.topmodel.2018 Julianna, GNTM-Kandidatin 2018

Instagram / julianna.topmodel.2018 GNTM-Kandidatin Julianna in München

