Er scheint zumindest schon mal nichts auszuschließen! Seit wenigen Tagen kursieren erneut Liebesgerüchte um Katy Perry (33) und Orlando Bloom (41). Seit Anfang 2016 führen die beiden eine On-Off-Beziehung, wie sie im Buche steht. Zusammen oder nicht? Diese Frage können die Sängerin und der Schauspielerin wohl selbst nicht beantworten. Offen wie nie sprach Orlando höchstpersönlich nun über seine zugegebenermaßen verwirrenden Gefühle für Katy.

Im Interview mit The Times offenbarte der Herr der Ringe-Star, wie sehr in seine Begegnung mit der "Roar"-Interpretin damals von den Socken haute: "Wenn es dich voll erwischt, dann erwischt es dich eben. Man kann sich nicht aussuchen, in wen man sich verliebt." Außerdem ließ Orlando durchblicken – er hat wohl noch lange nicht mit Katy abgeschlossen: "Wir hatten eine außergewöhnliche Verbindung, aber es ist schwierig. Sie ist auf Tour, ich bei Dreharbeiten, alles entwickelt sich. Ich habe eine Menge Respekt für sie und auch tiefe Gefühle. Also, wir werden sehen."

Im Moment sieht es allerdings nach ein bisschen mehr als "wir werden sehen" aus. Vor wenigen Tagen saßen Orlando und Katy im Publikum, als Papst Franziskus im Vatikan einen Vortrag über Stammzellen hielt – so wirklich Augen für den Geistlichen hatte dabei aber keiner von beiden. Kurz darauf behauptete ein Insider seien längst wieder fest zusammen. Womöglich sind sie gerade ja wirklich auf dem besten Weg dorthin.

Splash News Katy Perry und Orlando Bloom in Rom

ANDREAS SOLARO/AFP/Getty Images Orlando Bloom und Katy Perry im Vatikan

Catholic Press Photo/IPA/WENN.com Papst Franziskus, Orlando Bloom und Katy Perry im Vatikan

