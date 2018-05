Es ist ein ewiges Hin und Her! Zayn Malik (25) und Gigi Hadid (23) trennten sich erst vor wenigen Wochen und das nicht zum ersten Mal. Jetzt soll das Ex-Pärchen wieder miteinander anbandeln. Sie wurden Anfang der Woche beim Knutschen auf offener Straße abgelichtet. Offenbar wollen die beiden ihrer Liebe noch eine Chance geben und nicht nur das: Die beiden sollen wohl schon über eine Hochzeit nachdenken.

Ein Freund des Ex-One Direction-Stars plauderte jetzt gegenüber Hollywood Life ganz offen über die Pläne der On-Off-Turteltauben: "Zayn versucht verzweifelt, Gigi einen Antrag zu machen. Sie haben darüber bereits in der Vergangenheit gesprochen, aber damals war keiner der beiden bereit dazu." Die Trennung habe für Zayn einiges geändert und er habe Angst, seine Liebste erneut zu verlieren. Darum wolle er nicht lang fackeln und ihr endlich einen Ring an den Finger stecken. Und die Suche nach einem passenden Modell sei laut Aussage des Insiders auch schon im vollen Gange.

Tatsächlich war eine Verlobung schön des Öfteren Thema bei den beiden. Schon Ende 2016 soll der 25-Jährige seiner Freundin die Frage aller Fragen gestellt haben. Damals hatte sie den Antrag allerdings abgelehnt, weil sie noch nicht bereit gewesen sei, im Alter von 21 Jahren den Bund der Ehe einzugehen, wie eine Quelle im Life&Style-Interview damals verriet. Ob sie ihre Meinung nun wohl geändert hat? Stimmt ab!

PapCulture / Splash News Zayn Malik, Sänger

Pascal Le Segretain/Getty Images Zayn Malik und Gigi Hadid auf der Fashion Week in Paris, 2017

Neilson Barnard/Getty Images for The Huffington Post Sänger Zayn Malik und Model Gigi Hadid

