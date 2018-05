Julianna (20) hat die besten Chancen, am 24. Mai Germany's next Topmodel zu werden, denn sie zieht inzwischen locker an ihrer Konkurrenz vorbei. Kein Wunder, denn die Hobbysängerin kommt nicht nur bei der Jury, sondern auch bei den Kunden an – drei der größten Jobs dieser Staffel konnte sich die 20-Jährige schon ergattern. Trotz des Erfolgs steht sie sich selbst am meisten im Weg, wie die Frohnatur Bild schildert: "Ich habe manchmal noch Selbstzweifel. Ich lasse mich davon zwar nicht unterkriegen, aber denke, dass ich mir einfach nicht zu viele Gedanken machen sollte."



