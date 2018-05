Mit ihrem außerordentlichen Selbstbewusstsein eckt Germany's next Topmodel-Kandidatin Christina Peno (21) ganz schön an. Die 21-Jährige gerät in der aktuellen Staffel unter Heidi Klums (44) Mädchen immer wieder ins Visier fieser Lästereien – völlig zu Unrecht, wie Christina jetzt auf Social Media deutlich machte. Eine Auseinandersetzung mit Konkurrentin Pia Riegel (22) brachte das Fass in der vergangenen Folge zum Überlaufen: Die Blondine war der Meinung, dass Christina ihre Nase zu weit oben trage. "Ich finde, es ist nichts Abwegiges daran, wenn man sagt ‘Ich habe etwas gut gemacht’", rechtfertigte sich die selbst ernannte Team-Thomas-Favoritin via Instagram.



