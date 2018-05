Wird diese Liebe vom Jurykollegen abgesegnet? Seit Monaten halten sich die hartnäckigen Gerüchte um Modelmama Heidi Klum (44): Die Germany's next Topmodel-Chefin soll offiziell in einer Beziehung mit Tokio Hotel-Star Tom Kaulitz (28) sein. Nach den eindeutigen Knutsch-Pics der beiden meldete sich jetzt Heidis GNTM-Kollege zu Wort – aber unterstützt Thomas Hayo die süße Liebe zwischen der langbeinigen Schönheit und dem 16 Jahre jüngeren Gitarristen?

RTL traf Thomas bei den ABOUT YOU Awards in München. Auf die Frage, wie er die Romanze seiner guten Freundin denn sehe, antwortete der Creative Director: "Wenn Heidi happy ist, dann ist das super. Und den Tom mag ich auch sehr gern. Von daher alles perfekt!" Den wichtigen Segen ihres Mitjurors hat die Blondine also schon mal – ob sie ihren Lover wohl nun auch bald ganz öffentlich präsentieren wird?

Neben Thomas äußerte sich auch Heidis anderer TV-Supporter bereits zu den frischen Schmetterlingen: Designer Michael Michalsky (51) ist ein echter Fan des Paares! So soll der Modeschöpfer die beiden Turteltauben sogar verkuppelt haben.

Instagram / heidiklum Tom Kaulitz und Heidi Klum

Instagram / heidiklum Michael Michalsky, Heidi Klum und Thomas Hayo

P. Hoffmann/ Wenn.com Thomas Hayo und Michael Michalsky bei den ABOUT YOU Awards 2018

