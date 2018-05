Roman Lochmann (18) und Heiko Lochmann (18) können nicht ohneeinander. Die Netz-Stars sind nicht nur Zwillingsbrüder. Sie betreiben seit 2011 auch gemeinsam einen der erfolgreichsten YouTube-Kanäle Deutschlands. In diesem Jahr trieben die "DieLochis"-Stars ihre Aktivitäten im Doppelpack auf die Spitze: Sie nahmen als erstes Zwillingspaar bei Let's Dance teil. In Folge drei wurde Heiko allerdings vom Parkett gewählt. Wie sehr sich die Brüder seitdem vermissen, zeigt sich jetzt auf Social Media.

Während Roman noch fleißig für die nächste "Let's Dance"-Runde mit Tanzprofi Kathrin Menzinger (29) trainiert, ist Twin Heiko zurück im Alltag angekommen. Klar, dass er seine zweite Hälte da besonders vermisst. Auf seinem Instagram-Account teilte der 18-Jährige jetzt eine ganze Galerie voller Pics mit seinem Bruder. Schöne Momente, die zeigen: Diese zwei sind ein echtes Team. Dazu schreibt er: "Vermisse dich, Bro."

Trotz "Let's Dance"-Programm muss bei so großer Vermissung ein Treffen her. In seiner Insta-Story teilte Heiko auch das Wiedersehen: "Mein Ziel des Tages ist es heute, Roman und Katja mal hallo zu sagen. Ey ich mein, ich hab meinen Bruder so lange nicht mehr gesehen. Zumindest mal richtig gesehen außer jetzt in der Show. Es wird mal wieder Zeit", erzählt er in einem Clip. Im nächsten sieht man seinen geliebten Zwilling auf ihn zulaufen. Wie schön! Hättet ihr gerne mehr vom Treffen gesehen? Stimmt in der Umfrage unter dem Artikel ab.

Instagram / romanlochmann Roman Lochmann und Katja Kalugina beim Training

Anzeige

Andreas Rentz/Getty Images Katja Kalugin und Roman Lochmann in der 2. Folge von "Let's Dance"

Anzeige

Andreas Rentz / Getty Images Heiko und Roman Lochmann bei der 1Live Krone 2017

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de