Nach nur zwei gemeinsamen Ehejahren gaben Filmemacher Justin Theroux (46) und Ex-Friends-Star Jennifer Aniston (49) kurz vor Valentinstag ihr Ehe-Aus bekannt. Über die Trennungsgründe gab es wilde Spekulationen. Bis zuletzt hielten sich sogar hartnäckige Gerüchte, dass es zu einem Liebes-Comeback zwischen Jen und Hollywood-Hero Brad Pitt (54) kommen könne. Der vergnügt sich mittlerweile anderweitig, was der Schauspielerin bitter aufzustoßen scheint: Sie soll toben vor Eifersucht!

Die Zeichen für eine Reunion des einstigen Traumpaares stehen ziemlich schlecht! Während der "Troja"-Hottie offenbar mit der Professorin Neri Oxman anbandelt, konzentriert sich die 49-Jährige derzeit auf ihr neues Singledasein. Ob sie Freude über das das frische Glück der sich vermeintlich Liebenden verspürt? Im Gegenteil! Wie ein Insider der New York Post verriet, sei ihr die gebürtige Israelin ein Dorn im Auge. "Sie ist extrem eifersüchtig und überlegt jetzt, wie sie Brad stärker an sich binden kann. Jennifer hofft, dass Brad dann nicht mehr so häufig den Kontakt zu Neri sucht."

Laut HollywoodLife macht sich Jens ehemalige "Friends"-Kollegin Courteney Cox (53) nun große Sorgen. Sie befürchte, dass Brad seiner Ex zum zweiten Mal das Herz brechen könnte, denn immerhin hat er sie wegen Angelina Jolie (42) verlassen! "Courteney hat sich sofort bei Jennifer gemeldet, nachdem sie die Gerüchte gehört hat und drängt sie dazu, Brad Vergangenheit sein zu lassen“, erklärte eine Quelle.

Tim P. Whitby/Getty Images; Riccardo Savi/Getty Images for Concordia Summit Brad Pitt und Neri Oxman

Frazer Harrison/Getty Images for Entertainment Weekly Jennifer Aniston, US-Schauspielerin

Alberto E. Rodriguez/Getty Images Jennifer Aniston und Courteney Cox, ehemalige "Friends"-Kolleginnen

