Sie drückt einer ganz bestimmten DSDS-Finalistin die Daumen! Vanessa Mai (26) war vor zwei Jahren selbst Jurorin in der Castingshow, deshalb fragte Promiflash die Schlagersängerin nach ihrer Expertenmeinung. Marie Wegener (16), Janina El Arguioui (30), Michel Truog (26) oder Michael Rauscher (20): Wer ist ihr Favorit? Die 26-Jährige hat einen klaren Liebling. "Ich finde Marie so erfrischend anders. Sie singt ja mega und ist das Mädel von nebenan und hat doch irgendwie schon irgendwas, was dich in den Bann zieht", sagte sie. Alle Infos zu "Deutschland sucht den Superstar" im Special bei RTL.de



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de