Diese Offenbarung dürfte so manchem einen eiskalten Schauer über den Rücken gejagt haben! Sarah Lombardi (25) wird seit Jahren von einem Mann um die 40 verfolgt, der immer wieder auf ihrem Grundstück in der Nähe von Köln auftaucht und dort unter anderem die Fenster ableckt. Für die Mama des kleinen Alessio (2) vorerst aber noch kein Grund, rechtliche Schritte einzuleiten, wie sie Promiflash bei den ABOUT YOU Awards erklärte: "Man weiß ja nie, welchen Hintergrund so ein Mensch hat. Vielleicht ist derjenige krank. Und ich habe dann eher Respekt davor und will nicht direkt draufhauen. Aber wenn es um die Sicherheit meines Kindes geht und ich merke, das nimmt Überhand, dann muss ich natürlich auf jeden Fall was machen."



