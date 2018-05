Purzeln dank Deutschland sucht den Superstar jetzt bei Janina El Arguioui (30) die Pfunde? Am kommenden Samstag steht die Powerfrau mit ihren Konkurrenten Marie Wegener (16), Michel Truog (26) und Michael Rauscher (20) im großen Finale der beliebten Castingshow rund um Jury-Chef Dieter Bohlen (64). Doch die herzliche Kaarstnerin kam in den letzten Wochen auf der Bühne schon mal ein wenig aus der Puste – ein großer Kritikpunkt für den Poptitan! Genau deswegen will Janina bis zum Finale an ihrer Ausdauer arbeiten. Ob sich dabei auch schon Erfolge auf der Waage zeigen?

Im Gespräch mit Promiflash offenbarte die 30-Jährige, wie es mit ihrem Konditionstraining so kurz vor dem Showdown läuft: "In der kurzen Zeit ist noch keine Veränderung zu sehen, aber ich habe mir die Kritik von Dieter einfach zu Herzen und als Ansporn genommen, um einfach einmal an Tag ein bisschen Sport zu treiben", erklärte Janina motiviert. Der nette Nebeneffekt, ein paar Gramm zu verlieren, habe sich aber noch nicht eingestellt: "Ich schaffe es immer zu essen und ich verliere hier bei DSDS jetzt auch keine Kilo!"

Auch wenn Janina im großen Finale vielleicht nicht den großen Titel holt, den Jackpot hat die Veranstalterin für Kindergeburtstage sowieso schon gezogen: Während der Generalprobe zur letzten Liveshow hatte ihr ihr Liebster Christian doch tatsächlich eine Heiratsantrag gemacht.

MG RTL D / Stefan Gregorowius Janina El Arguioui in der dritten DSDS-Liveshow 2018

Anzeige

MG RTL D Christian und Janina El Arguioui

Anzeige

MG RTL D / Stefan Gregorowius Die DSDS-Finalisten 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de